Magazine Temporada multiplataforma The Voice Brasil estreia temporada inédita em 15 de outubro, om transmissão na TV Globo, Multishow e Globoplay

Falta pouco para conhecermos os talentos da música brasileira que tentarão garantir uma das vagas da nona edição do The Voice Brasil. A partir do dia 15 de outubro, a emoção vai ao ar em diferentes plataformas: TV aberta, canal por assinatura e streaming. O reality musical poderá ser visto na TV Globo, às terças e quintas-feiras, logo após A Força do Querer. P...