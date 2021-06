Magazine Temporada inédita de 'Trace Trends' tem novos quadros e ex-BBBs no time de apresentadores A atração multiplataforma estreou na TV aberta há quase dois anos

A temporada inédita do show de variedades Trace Trends estreou nesta quarta-feira no Globoplay e chega nesta sexta, às 17 horas, no canal por assinatura Multishow. Na plataforma de streaming também estará disponível para não assinantes a primeira temporada e, em breve, todo o acervo de episódios do conteúdo, além da extensão do conteúdo para o áudio, com podc...