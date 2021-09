Magazine Temporada de Jabuticada atrai turistas em Hidrolândia O município posiciona Goiás como o maior Estado produtor de jabuticaba do País; Agricultores familiares têm atividade como principal fonte de renda

A temporada de jabuticada começou em Hidrolândia, município localizado há quase 37 km de Goiânia. Uma das épocas mais esperadas e deliciosas do ano em Goiás. O maior pomar do fruto do mundo está na Fazenda Jabuticabal, no Distrito de Nova Fátima. A propriedade pioneira tem 42 mil jabuticabeiras distribuídas em uma área de 100 hectares, realizando atividades de ecoturismo d...