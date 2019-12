Magazine Tempo de reconectar: Globo exibe nesta quarta (25) o especial Juntos a Magia Acontece Filme tem família negra como protagonista

As convenções natalinas costumam provocar reações antagônicas. Enquanto uns amam os rituais da época, outros gostariam de se teletransportar para o ano-novo que se anuncia. Na casa da família Santos, em Madureira, Neuza (Zezé Motta) é do tipo que mantém firme a tradição. Cada enfeite, cada luzinha vai para a árvore com extremo zelo e cuidado. Por isso, Orlando (...