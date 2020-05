Magazine Tempo de maratonar

Vossa Excelência (Israel) – Globoplay Lançada em 2017, a primeira temporada – e única - narra a carreira do brilhante juiz Micha Alkoby (Yoram Hattab), que está seguindo um caminho promissor, com uma promoção em breve. No entanto, tudo muda depois que seu filho adolescente, Shay, está envolvido em um atropelamento, do qual ele é o culpado. P...