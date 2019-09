Magazine Tempo de Cavalhadas

Paralelamente à data de entrega da restauração da igreja, Pilar de Goiás sedia as Cavalhadas 2019, tradição revivida há 123 anos no município, um dos mais antigos do Estado – o primeiro registro é de 1751, na cidade de Santa Luzia (hoje Luziânia). As celebrações, inspiradas nas tradições de Portugal e da Espanha na Idade Média, serão realizadas neste fim de semana....