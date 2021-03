Magazine “Tempo é vida”, diz designer Hans Donner ao O POPULAR Em Goiânia recentemente para lançamento imobiliário que terá sua assinatura, designer fomoso por criar marca da Globo fala sobre sonhos, pandemia e separação da ex-mulher, Valéria Valença

Qualquer brasileiro que hoje tenha mais de 30 anos de idade sabe quem ele é ou, ao menos, conviveu cotidianamente com muitas de suas criações. Por muito tempo, Hans Donner foi o mago por trás da identidade visual que fez da Rede Globo uma referência mundial do universo televisiva. Foi o designer austro-alemão, radicado há mais de 45 anos no Brasil, que ao lado de José...