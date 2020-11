Magazine Tem gente nova no pedaço Nova temporada do Vai que Cola conta com Ricardo Tozzi e Maurício Manfrini no elenco

A grande novidade da oitava temporada do Vai que Cola, que estreou nesta segunda-feira no Multishow, é a entrada dos atores Ricardo Tozzi e Maurício Manfrini, que são, respectivamente, Tomás e Bebeto. O primeiro é primo de Valdo (Paulo Gustavo), um playboy ex-rico que não tem condições de se manter no apartamento que herdou da família e vive tentando se ajeit...