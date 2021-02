Magazine Tem folia, em casa Ivete Sangalo e Claudia Leitte realizam live amanhã para amenizar o cancelamento das festas de carnaval

A ideia é enfiar o pé na jaca. Essa é a promessa de Ivete Sangalo e Claudia Leitte na apresentação da live batizada de O Trio, que será realizada neste sábado, às 17h30, direto de Salvador, transmitida pelo Multishow e pelos canais das artistas no YouTube. O encontro foi a maneira que as cantoras encontraram de amenizar o aperto nos corações dos foliões com o...