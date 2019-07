Magazine “Tem como rir de coisas tristes” afirma Clarice Falcão Ao POPULAR, a atriz, cantora e compositora contou como foi se despir para mostrar o que sente e o que realmente é

O timbre doce da voz de Clarice contrasta com os graves oscilantes de sintetizadores e o clima eletrônico de Tem Conserto. Ao contrário dos trabalhos anteriores, no novo disco não há personagens. É Clarice Falcão do jeito que ela se enxerga. Em entrevista ao POPULAR, a atriz, cantora e compositora contou como foi se despir para mostrar o que sente e o que realmente é...