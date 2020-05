Magazine Telona pós-pandemia

As salas de cinema sobreviveram a graves crises econômicas, duas guerras mundiais – que inspiraram grandes produções – e também permaneceram em alta mesmo com o crescimento do streaming. A pergunta é como esse modelo de negócio vai reagir pós-pandemia. O professor e crítico Lisandro Nogueira acha difícil prever um futuro porque a pandemia ainda está em processo, mas ...