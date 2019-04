Magazine Telecine celebra 130 anos de Charles Chaplin Canal anuncia uma extensão na programação para exibir clássicos do artista

Completam-se nesta terça-feira, 16, 130 anos do nascimento de Charles Spencer Chaplin, em Londres. Nascido numa família de artistas, emigrou para os EUA e, somente como Charles Chaplin, virou um dos artistas mais conhecidos - e amados - do século 20. Criou um personagem emblemático, Carlitos. A data não vai passar em branco. A Rede Telecine, no seu canal de cults, anuncia u...