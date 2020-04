Acostumado a transmitir sua maneira de ver o mundo e a vida cotidiana nas cidades em suas obras, o artista plástico Marcelo Solá acredita que deve haver alterações nas relações pessoais mesmo com o fim da pandemia, principalmente pelo medo do contato tátil e paranoia provocados durante o isolamento. “Ao mesmo tempo, isso deve ser minimizado. O brasileiro é criativo e deve descobrir novas formas de se relacionar. Sou otimista por natureza. Vamos passar por uma guerra, com muitas perdas, mas penso que vamos aprender com tudo isso, principalmente na valorização da ciência e dos cientistas”, explica. Para ele, a gravidade da situação é incompatível com qualquer caráter negacionista ou anticientífico.

Com constantes destaques para a arquitetura em sua obra, Solá tem observado como as cidades vazias devido ao isolamento social têm reforçada a capacidade de regeneração. O exemplo que mais chamou a atenção foi a água cristalina dos canais de Veneza, na Itália. Sem a circulação de pessoas, o planeta recobra um ritmo particular. “Seria maravilhoso que no futuro, tivéssemos quarentena sem precisar de vírus. Para que as cidades e o meio ambiente pudessem se recuperar da ação humana”, ressalta.