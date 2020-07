Magazine Teia de mistérios Gravado em cidades como Silvânia, Gameleira de Goiás e Goiânia, filme Atrás da Sombra estreia hoje nas plataformas digitais

Mistério policial, cidade assombrada e tramoias políticas tecem o filme Atrás da Sombra, dirigido pelo goiano Thiago Camargo. O longa, gravado em cidades como Silvânia e Gameleira de Goiás, estreia hoje nas plataformas digitais Claro Net Now, Vivo Play, Oi Play e Looke, com distribuição da Elo Company em parceria com o Canal Brasil. Em tons de suspense, a pro...