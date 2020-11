Magazine “Teerã” prende a respiração do espectador até o final

Sem muito alarde, Israel tornou-se uma das usinas criativas da TV contemporânea. Com uma população menor que a da Grande São Paulo, o país criou formatos de sucesso como a série Sessão de Terapia, refeita pelo mundo afora (no Brasil, no canal por assinatura GNT), ou a competição musical Superstar, que teve três temporadas na Globo.Também é israelense a série Prisioneiros de Guerra, que...