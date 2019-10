A pauta de ocupação para o Projeto Terça no Teatro Sesi para o primeiro semestre de 2020 está com inscrições abertas. As reservas de datas para shows (música popular, regional e sertaneja), concertos de orquestras, recitais, big bands, grupos de dança (clássico e contemporâneo) e teatro (gênero comédia) poderão ser solicitadas mediante propostas em conformidade às solicitações estipuladas pelo regulamento do espaço cultural. Poderão inscrever-se artistas individuais, coletivos e grupos artísticos de todo o País e do exterior, cujas propostas e ações sejam adequadas às exigências da instituição. O Teatro Sesi oferece a produção do espetáculo, estrutura técnica, técnicos especializados para montagem. A proposta deverá ser enviada por e-mail com ficha de cadastro preenchida, descrição da proposta artística, ficha técnica, fotos em alta resolução (300 dpi) com os devidos créditos (para espetáculos inéditos não há necessidade de envio de fotos), data para a realização do evento. Outras informações que possam acrescentar dados sobre o projeto devem ser adicionadas, como currículo do artista, grupo ou coletivo. Quesitos como excelência artística, qualificação dos profissionais envolvidos, viabilidade prática do projeto e caráter inovador serão levados em conta na seleção das produções. Os interessados deverão enviar a ficha de cadastro, disponível em www.teatrosesi.com.br, e suas propostas por e-mail, com o campo assunto iniciando com Proposta Terça no Teatro 2020/1, endereçado a Elis Florentina Alves – elisalves.sesi@sistemafieg.org.br. Informações: 3269-0808.