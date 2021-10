Magazine Teatro Goiânia recebe palestras com nomes da literatura brasileira nos meses de outubro e novembro A iniciativa faz parte do Projeto Literário Diálogos Contemporâneos, que irá discutir temas da atualidade como mídia, sociedade e fake news

O Teatro Goiânia receberá, entre os dias 18 de outubro e 30 de novembro, escritores da literatura brasileira para um ciclo de dez palestras. A ação faz parte do projeto literário Diálogos Contemporâneos, que irá propor discussões de assuntos do cotidiano, como mídia, sociedade, fake news, violência e preconceito. O evento será aberto com o escritor e cronista Fabríc...