Magazine Teatro Goiânia recebe espetáculo de piano e clarinetas com transmissão online nesta terça (27) Apresentação conta com o pianista convidado Willame Belfort e os clarinetistas Pedro Alliprandini e Vanderlei Alves

A Orquestra Sinfônica de Goiânia (OSGO) volta às apresentações nesta terça-feira (27), em um espetáculo online de música de câmara variado, com o pianista convidado Willame Belfort e os clarinetistas Pedro Alliprandini e Vanderlei Alves. O espetáculo será realizado no Teatro Goiânia, às 20h, e transmitido diretamente para a página da OSGO no Youtube. A proposta é levar ao públic...