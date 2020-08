Magazine Teatro em tempos de pandemia

Com a pandemia da Covid-19, novas formas de existência do teatro têm sido pensadas para os artistas. Uso de redes sociais e mistura de gravações com lives mesclam conceitos de real e imaginário nos espetáculos on-line que ainda causam certo estranhamento ao público. “O maior desafio hoje é transpor tudo o que era feito de modo presencial para o virtual. Como causar a...