Magazine Teatro em tempos de pandemia é tema do “Magazine Sonoro”

O teatro é basicamente a arte do encontro. De um lado, palco, do outro, público. Com o fechamento das salas de espetáculos devido à pandemia da Covid-19, o fazer teatral precisou se reinventar por meio das tecnologias. Apesar de polêmicas, peças de teatro on-line ao vivo ou gravadas na internet têm sido uma forma de manter vivo grupos impedidos de ocupar os palcos. É...