Magazine Teatro de fantoches conta a história de Lampião e Maria Bonita

Neste sábado e domingo, no Sesc Anápolis, o público poderá conferir o espetáculo Maria Bonita – Flor de Mandacaru, com a Companhia de Teatro do Maleiro. As apresentações, que integram o Projeto Sesc Cênico, serão às 20h30 (sábado) e 20 horas (domingo). A peça com fantoches conta detalhes da história de vida de Virgulino Ferreira da Silva (Lampião), o rei do Cangaço, e se...