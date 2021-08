Magazine Teatro Carlos Moreira retoma apresentações nesta sexta (20) após 1 ano e meio fechado Espetáculo fica por conta dos atores goianos Carlos Moreira, Ery Ferreira e Eurípedes de Oliveira, com a comédia “Era só o que faltava”

O Teatro Carlos Moreira, na Rua do Lazer (Rua 8), no Centro de Goiânia, retoma as apresentações nesta sexta-feira (20). O local ficou fechado por um ano e seis meses por conta da pandemia causada pela Covid-19. Hoje, às 20h, o espetáculo fica por conta dos atores goianos Carlos Moreira, Ery Ferreira e Eurípedes de Oliveira, com a comédia “Era só o que faltava”. Ingresso terá o...