Magazine Teatro ainda está em restauração

Fechado, escorado e interditado durante os últimos três anos, o Teatro Sebastião Pompeu de Pina se prepara agora para uma extensa restauração em sua parte interna e fachada. A reforma marca o início das comemorações de 30 anos do tombamento do Centro Histórico de Pirenópolis. Os trabalhos começaram com uma limpeza e desinfecção inicial para iniciarem a desmontagem das polt...