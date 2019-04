Magazine Teatrólogo multifacetado e pai de uma geração de atores goianos, Marcos Fayad deixa legado e lacuna Natural de Catalão, onde foi sepultado, Fayad durante muitos anos emergiu na cena de teatro do Rio de Janeiro, com a criação e direção do Grupo Engenho de Teatro

“Para mim, nada é mais importante que o teatro. Nem sexo, amor, dinheiro ou sucesso. O teatro não é minha profissão, é meu destino, fonte de toda a vitalidade.” As palavras publicadas em 2014 no POPULAR pelo teatrólogo Marcos Fayad revelam o intenso amor aos palcos que o dramaturgo guardava no peito. O artista goiano morreu ontem, no Hospital Santa Helena, em G...