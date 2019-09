Magazine Teatrólogas goianas estreiam novo espetáculo no CCUFG Experientes atrizes e diretoras goianas estreiam comédia Panteras 89, que tem texto sobre intimidades femininas e seus vários mistérios

O coletivo de atrizes goianas Panteras estreia nesta semana o espetáculo Panteras 89 no palco do Centro Cultural UFG. Formado pelas atrizes Adriana Veloso, Fabíola Villela, Liz Eliodoraz, Maria Cristina e Renata Torres, o coletivo se reuniu no ano passado sob direção de Marcela Moura, para dar vazão a trabalho de pesquisa cênica empreendido por ela. A primeira...