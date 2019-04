Magazine 'Te escolherei todos os dias', declara Marina Ruy Barbosa ao marido Há pouco mais de um mês, Marina foi envolvida em uma confusão durante o anúncio da separação dos atores José Loreto e Débora Nascimento

A atriz global Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais neste domingo, 7, para se declarar para seu marido, o empresário Alexandre Negrão. "Meu amor, um ano e seis meses desse dia tão especial, suados, felizes, leves e apaixonados", escreveu a atriz na legenda das fotos do dia do casamento. Há pouco mais de um mês, Marina foi envolvida em uma confusão durante o a...