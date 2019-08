Magazine Taylor Swift lança álbum “Lover” e clipe da música principal

Taylor Swift lançou na madrugada de ontem, o álbum Lover, com 14 músicas e o “amor” como tema principal. Na noite do dia anterior, a cantora divulgou também o clipe da faixa-título, que leva o mesmo nome do disco.No vídeo de quatro minutos, ela mostra uma história de amor fictícia com um homem, idealizando morar junto a ele durante toda a canção.“Podemos ser próxi...