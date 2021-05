Magazine Tatá Werneck diz que dará tempo no Twitter após críticas sobre máscaras Sua postura foi ridicularizada por diversos internautas que diziam ser zelo em demasia

A humorista Tatá Werneck, 37, disse dará um tempo no Twitter após ser ridicularizada sobre a roupa e a proteção que utilizou para ir ao velório do ator Paulo Gustavo, que morreu na terça-feira (4) aos 42 anos. A apresentadora esteve presente ao lado de seu marido, o ator Rafael Vitti, 25. "Gente vou dar um tempo do Twitter. Adoro ficar aqui conversando com vocês....