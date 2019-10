Magazine Tatá Werneck comemora nascimento da primeira filha com Rafael Vitti: "Ela é linda" Apresentadora do Lady Night anunciou a chegada da criança através de suas redes sociais

A primeira filha da apresentadora Tatá Werneck e do ator Rafael Vitti nasceu nesta quarta-feira (23). O anúncio foi feito pela mais nova mamãe através de um post no twitter: "Ela é linda". A assessoria confirmou, por meio de um comunicado, o nascimento da mais nova herdeira do Brasil. "Tatá Werneck deu à luz uma linda menina hoje de manhã. Ela e Rafael Vitti estão radiantes e...