Magazine Tarde de feijoada com Luciana Clímaco no Quintal do Jajá

A cantora Luciana Clímaco (foto) se apresenta neste sábado, a partir das 13h30, no Quintal do Jajá. No repertório do show, sucessos de samba raiz, samba-canção e partido-alto de nomes como Noel Rosa, Cartola, Clara Nunes, Dona Ivone Lara, Gerônimo e Adoniran Barbosa. Acompanham Luciana Clímaco os músicos Pedro Jordão, no violão de sete cordas, Anderson Umbuzeiro, no bandolim...