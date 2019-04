Magazine Tarde de churrasco

Outra opção para quem está aproveitando o feriado da Semana Santa em Pirenópolis é o Festival Gastronômico Fogo de Chão, que será realizado hoje, a partir das 12 horas, no Haikai Jardim Gastronômico, que fica na Rua do Lazer. O evento contará com um supertime de chefs, caso de Will Navarro, Fernando Oliveira, Leandro Rosa, Magrão e Angelo Carlos. No cardápio, estações ...