Magazine Tarcísio Veloso mistura realismo e sonho em exposição na Galeria Potrich

Inspirado no poema A Vida é Sonho, do poeta espanhol Caldéron de La Barca, o artista plástico Tarcísio Veloso abre a sua primeira exposição ao público nesta quinta-feira, na Galeria Potrich. Com 14 trabalhos, a proposta é imergir por temáticas relacionadas ao sonho e realidade, com obras realistas em tons fantasiosos. A exposição será no formato de individuais simultâ...