Magazine Tarcísio Meira morre vítima de Covid-19 aos 85 anos Ator estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 6 de agosto

Morreu hoje o ator Tarcísio Meira, aos 85 anos de idade. Ele estava internado desde o dia 6 de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por conta da covid-19. Um dos mais importantes atores do país, marcou história da TV e do cinema, sendo inclusive o protagonista da primeira novela diária do país, "2-5499 Ocupado" (TV Excelsior, 1963). O último bole...