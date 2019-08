Magazine Tarantino está de volta com homenagem a uma Hollywood que não existe mais Era Uma Vez em... Hollywood estreia nesta quinta-feira (15) nas salas de cinema

O hype era intenso. Era Uma Vez em... Hollywood, de Quentin Tarantino, que estreia nesta quinta-feira (15), entrou aos 45 do segundo tempo na competição do Festival de Cannes, 25 anos após o diretor ganhar a Palma de Ouro com Pulp Fiction – Tempo de Violência. Teve jornalista que enfrentou três horas de fila, teve comemoração quando a sala finalmente abriu para a se...