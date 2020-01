O ser humano sempre demonstra muita curiosidade e interesse quando o assunto é antecipar o futuro. Para procurar prever o que vem para importantes personagens do mundo político nacional, os times goianos e algumas celebridades, chamamos o tarólogo Giulio Grossi para saber o que esperar neste 2020, segundo as cartas.

O contexto político, para analisar foi o foco do jogo de cartas, que utilizou o método no tarot do "desígnio das moiras", no qual três cartas dão o panorama geral de situações específicas, visando uma resposta mais simples.

De acordo com as cartas do profissional, no âmbito nacional, o governo do presidente Bolsonaro passará neste começo de ano o processo de entendimento, encontrando-se na função, e em seguida irá escrever o seu plano diretor e vai colocá-lo em prática. No fechamento do ano, as cartas mostram que as previsões não devem se cumprir e que ainda pode haver um racha.

Nas expectativas para Goiás, o governo de Caiado talvez não esteja vendo todas as necessidades que um governo necessite ver, mas que está passando um aprendizado. A partir do momento desse entendimento, se ele parar de olhar só para um lado e passar a olhar para ambos, ele terá um crescimento e chegará aos objetivos. A última carta mostrou que se o governador conseguir ampliar a visão das suas responsabilidades, ele conseguirá conquistar e manter a sua imagem.

Para Iris Rezende, as cartas mostram que o prefeito de Goiânia passa por um momento de decisão de onde gastar a sua energia vital e se irá continuar na vida política. E que no fim do ano, Iris irá passar por uma questão que é maior que ele e que será convidado novamente a pensar qual caminho tomar.

Além dos políticos, Giulio também fez previsões para os times goianos e para celebridades, mostrando que 2020 será de um grande aprendizado para todos.

O tarólogo reforça que o poder transformador que vai ocorrer em 2020 será de muita importância para as pessoas, uma vez que a força interior de cada um fará com que desperte ideias e projetos.

Assista às previsões: