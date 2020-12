Magazine Tango e valsa no palco Danielle Winits, Giullia Buscacio e Lucy Ramos se preparam para a grande final do Dança dos Famosos 2020, neste domingo

Durante três meses, artistas de diversos campos de atuação se uniram com uma única missão: superar os próprios limites e aprender passos de ritmos distintos, dançando a cada domingo sob os olhares atentos do público do Domingão do Faustão. O resultado de tanto esforço, empenho e evolução será apresentado na grande final do Dança dos Famosos 2020, neste domingo, a...