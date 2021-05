Magazine “Tancinha foi a grande explosão da minha carreira”, diz Claudia Raia sobre a novela Sassaricando A atriz conta sobre sua relação com a personagem e lembranças que marcaram a carreira

Hit dos anos de 1980, que deixa um rastro de nostalgia em todas as suas reexibições, Sassaricando chegou para ficar no Globoplay, como parte do projeto de resgate de novelas clássicas da plataforma. Com a comédia permeando grande parte das tramas, a novela escrita por Silvio de Abreu narra a trajetória de Aparício Varela (Paulo Autran), um rico sessentão que, ao ficar viúvo...