Magazine Tamboretes

Em volta das mesas ou espalhados nas grandes varandas, os tamboretes são presença certa nas fazendas goianas, aproveitando o couro do boi abatido para o consumo e as madeiras de árvores do cerrado. Simples, o assento muitas vezes era fabricado pelos próprios peões da fazenda, resultando em um banquinho prático e fácil de transportar. O processo de confecção dos do pequeno ...