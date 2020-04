Responsável pelos músicos que tocam durante a Procissão do Fogaréu há 16 anos, o professor e músico Marcos Francisco Souza Jardim, de 32 anos, conta que será estranho ver a noite de hoje silenciada na cidade de Goiás. Não haverá o som dos tambores pelas ruas e becos de pedra, nem tampouco as chamas que iluminam a noite escura da antiga capital. Marcos comanda 14 músicos que fazem a trilha sonora da encenação. “A reação é de tristeza, mas compreendo a importância da quarentena. Pena que não são todas as pessoas que pensam dessa maneira”, destaca.

Mesmo com cancelamento dos eventos religiosos, algumas pessoas que têm casa de temporada na cidade começam a chegar para o feriado. “Tenho sentido nos últimos dias a cidade mais cheia, com filas na casa lotérica e aglomeração. Até que as pessoas mais idosas estão mais resguardadas, mas o restante perdeu um pouco o medo”, conta o professor Guilherme Veiga Siqueira, de 38 anos, um dos voluntários da Procissão do Fogaréu.

Responsável há 20 anos por representar o hospedeiro que fala na porta da Igreja do Rosário, representando a Última Ceia de Jesus, Guilherme conta sentir certa desolação ao imaginar que pela primeira vez na vida não verá as tochas iluminando a cidade durante a Semana Santa. Todas as demais manifestações religiosas do feriado no município foram canceladas para evitar aglomeração de público.