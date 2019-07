Magazine “Tamanho Família” encerra temporada hoje

As risadas e a força que vieram das dificuldades fortaleceram as famílias Hassum e Mendes. Veio de casa a perseverança que ajudou tanto Leandro como Simone & Simaria, cada um em sua trajetória, a consolidar suas carreiras e sorrisos. No último Tamanho Família desta temporada, que vai ao ar hoje, na Globo, o humorista escolheu a mulher Karina, a filha Pietra o amigo...