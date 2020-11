Magazine Taís Araujo e Lázaro Ramos testam positivo para Covid-19 Os dois filhos do casal, João e Maria, também testaram positivo para a doença

O casal de atores Taís Araujo e Lázaro Ramos informaram aos seus seguidores no Instagram que a família testou positivo para Covid-19. Segundo publicação feita no perfil de ambos na rede social, o casal e os dois filhos, João e Maria, estão em isolamento e seguindo protocolos de segurança. "Querido amigos, hoje nós estamos aqui para compartilhar com vocês que, infeli...