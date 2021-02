Magazine Técnicos do The Voice+ comentam os desafios do “Tira-Teima”

A caminho do terceiro dia de Tira-Teima, segunda etapa do The Voice+, os técnicos Daniel, Ludmilla, Claudia Leitte e Mumuzinho estão afinados, mas nunca acostumados, com a difícil escolha de selecionar um participante para deixar a competição. Neste domingo, mais oito candidatos garantem vaga na próxima fase e quatro não terão chances de continuar no jogo. Para Mumuzi...