Magazine Técnicas, truques e procedimentos estéticos disfarçam e eliminam gordurinhas da face “Nem sempre o que a pessoa quer, às vezes por ter pesquisado na internet, é o que ela realmente precisa. É preciso avaliar cada rosto individualmente”, comenta a biomédica esteta Gabriela.

No espelho ou nas fotos, a gerente comercial Adriana Martins, de 38 anos, tinha uma companheira inseparável: a papada. “Sempre me incomodou. Mesmo no processo de emagrecimento, uma das partes mais difíceis de perder é a papada”, comenta. Ela já era adepta de procedimentos estéticos preventivos ou de tratamento, como o botox. Recentemente, a lipo de papada entrou para o ...