Magazine Técnicas alternativas podem aliviar estresse e angústia provocados pela pandemia Crises de ansiedade, dores pelo corpo e o aumento de quadros depressivos são os sinais mais evidentes dos efeitos colaterais da pandemia

O que era certo, ficou duvidoso, planos foram desfeitos e a única pista do futuro próximo que se avizinha é que nada será como antes. A pandemia da Covid-19 trouxe junto com o novo coronavírus um ambiente propício para o aumento de sentimentos como a angústia e o estresse. Sem saber como lidar com os novos desafios impostos, o corpo tem fortes reações emocionais...