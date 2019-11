Magazine Tá chegando a hora! Matheus Ribeiro publica foto na bancada do Jornal Nacional; veja Goiano, que já está no Rio de Janeiro, vai participar do JN nesta sexta-feira (8) para um bate-papo com Willian Bonner e Renata Vasconsellos, e apresentará o telejornal neste sábado (9) ao lado da paraibana Larissa Pereira

Faltando menos de 3 dias para a aparição e apresentação de Matheus Ribeiro no Jornal Nacional (JN), o goiano postou uma foto na bancada do telejornal, junto com a jornalista Larissa Pereira, do Estado da Paraíba. Os dois serão os âncoras da edição de sábado (9) do JN, que comemora 50 neste ano e escolheu jornalistas das emissoras filiadas por todo o país para apresentarem o...