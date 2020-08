Magazine Sustentabilidade necessária

“As pessoas estão mais preocupadas com uma vida mais saudável, com a imunidade. É uma boa hora para pensarmos nessas questões. A pandemia nos mostrou que o futuro é agora”, diz Marcos Palmeira. As hortaliças e os queijos são distribuídos em Teresópolis e em alguns pontos no Rio de Janeiro – o selo de laticínios da fazenda tem abrangência estadual. Palmeira, que já teve ...