Magazine Surpresa na safra brasileira de 2019, Kardec pode ser o antídoto brasileiro à dominação de 'heróis'

Se o “final feliz” da história bíblica do pequeno Davi contra o gigante Golias tivesse chance de ser aplicado na predatória indústria do cinema, um bom candidato brasileiro à figura de Davi poderia ser Kardec, que chega nesta quinta-feira(16) às salas de cinema, diante do Golias Vingadores: Ultimato, que entra para a quarta semana de exibição. As chances de morder um...