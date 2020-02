Magazine Suposto companheiro de Gugu entra na briga por herança do apresentador Rose Miriam, mãe dos filhos do apresentador, também briga na justiça para ser reconhecida como companheira do artista

O chef Thiago Salvatico, suposto namorado de Gugu Liberato, procurou o escritório de advocacia Traldi e Saggiori para representá-lo no processo de inventário do apresentador. Patricia Saggioro Leal, uma das integrantes do escritório, confirmou à coluna que ela e Mauricio Traldi, outro sócio, estão representando o chef no inventário. “Thiago foi si...