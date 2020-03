Magazine Suporte para ovos

Suporte para ovos em formato de galinha é coisa que lembra casa de vó, não é? Em diversos materiais como cerâmica, caso do exemplar da foto, ou em arame, por muito tempo eles foram ao mesmo tempo material decorativo, além de utensílio funcional para depois da colheita dos ovos pela manhã no galinheiro.Mas atenção! Ao contrário do passado, hoje já se sabe que o ideal é acon...