Magazine Sugestões para não errar A sommelière Letticiae Bittencourt selecionou quatro rótulos com diferentes características e indica quais pratos harmonizam com cada um

- Costa do Sol Vinho Verde: é um vinho branco português de estilo leve, com aroma de maçã verde e acidez viva. Excelente para harmonizar com saladas, queijos frescos, frutos do mar, peixes brancos e frango grelhado. - Garibaldi Vero Brut: espumante nacional com muito frescor e paladar vibrante. É um curinga para harmonizar, combinando bem com uma mesa de queijos, ...